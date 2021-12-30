Москва, 30 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. За последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом выросло на 21 073 случая. Об этом 30 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост заражений в России продолжил снижаться, накануне выявили 21 119 случаев заражения. Общее число заражений в России достигло 10 479 344.

Больше всего новых носителей вируса обнаружили в Москве (2661), Санкт-Петербурге (1532), Подмосковье (977), Свердловской области (524) и Челябинской области (490).

За сутки выздоровели более 43 тыс. человек.