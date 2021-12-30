Москва, 30 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 21 073 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 10 479 344.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 926 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 307 948.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 423 227 человек вылечились от нового заболевания, 43 004 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 21 119 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.