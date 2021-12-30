Москва, , 11:36 — REGNUM Экономика России восстанавливается заметно более высокими темпами, чем во многих других странах. Об этом 30 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Экономика неплохо складывается. Мы начали восстанавливаться гораздо раньше и более высокими темпами, чем другие страны — начали восстанавливаться уже в конце прошлого года», — заявил Силуанов.

По его словам, год показал, что российские власти «абсолютно взвешенно проводили антикризисные меры прошлого года».

«Мы хорошо пополняем казну в этом году — у нас дополнительные доходы под 4 трлн рублей, и мы их направляли как на меры по борьбе с пандемией, так и на развитие экономики и поддержку граждан», — подчеркнул он.