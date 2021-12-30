Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Ростовской области за весь период пандемии возбуждено девять уголовных дел по преступлениям, связанным с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил донской прокурор Роман Прасков.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

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«Есть такие уголовные дела, их порядка девяти, часть их них уже направлена в суд и вынесены приговоры. Мы отслеживаем эту ситуацию, при наличии оснований требуем от правоохранительных органов незамедлительного принятия решения о возбуждении уголовных дел», — цитирует руководителя надзорного ведомства «Интерфакс-Юг».

В частности, под уголовное преследование попали таганрожец, сбежавший из ковидного госпиталя, а также лаборанты, которые выбрасывали мазки для проведения тестов на коронавирус, а людям выдавали подложные заключения об отсутствии заражения.