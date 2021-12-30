Берлин, 30 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности «Северного потока — 2» к эксплуатации, при этом авторы обвинили Россию в давлении на Германию и напомнили о возможных потерях Украины. В свою очередь читатели возмутились, что газопровод до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Harald Hoyer «Северный поток — 2»

Читатели отметили, что приостановка сертификации газопровода бессмысленна, поскольку в него уже вложены средства.

Один из читателей обвинил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в повышенных ценах на газ и призвал Берлин ввести газопровод в эксплуатацию, чтобы наладить ситуацию в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время газопровод «Северный поток — 2» проходит процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии.

Заполнение газом второй нитки завершилось 29 декабря. По данным оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, в нитке находится примерно 177 млн кубометров технического газа. Это обеспечивает уровень давления 103 бар, достаточный для транспортировки газа.

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