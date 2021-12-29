Москва, 29 декабря 2021, 18:34 — REGNUM Газопровод «Северный поток 2» полностью готов к эксплуатации, доложил 29 декабря глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину.
Об этом он сообщил на совещании по вопросам осенне-зимнего отопительного периода.
«Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод «Северный поток 2» к работе готов», — доложил Миллер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил о завершении заполнения газом второй нитки трубопровода «Северный поток 2».
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