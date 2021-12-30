Казань, 30 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Татарии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации закрывают дополнительно развёрнутые инфекционные стационары. Сегодня прекращает работу временный госпиталь на базе республиканской клинической больницы, заявил 30 декабря заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Госпиталь

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Для оказания медпомощи жителям центрального округа остаются работать республиканская клиническая инфекционная больница и седьмая казанская больница, уточнил спикер. При ухудшении эпидситуации госпиталь вновь готовы развернуть в течение двух-трёх дней.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за два года пандемии на пенсию вышли и уволились порядка 700 врачей, однако четверть из них решили возобновить трудовую деятельность.

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