Казань, , 11:08 — REGNUM В Татарии для работы во временных инфекционных госпиталях с пациентами с COVID-19 привлекался 17 161 медицинский сотрудник. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Медики

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Обеспечивают работу временных ковид-госпиталей 2070 врачей, 5064 медика среднего звена и 1786 сотрудников младшего медперсонала, передает «Татар-информ». Также привлечены к оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией 883 водителя скорой помощи, 1318 студентов и учащихся.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 14 декабря было зарегистрированл 40 973 случая заражения коронавирусом.

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