Москва, 30 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. На страховые выплаты медработникам, которые помогают пациентам с COVID-19, направят дополнительные средства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

President.kg Киргизские медики

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«Более 3,3 млрд рублей будет направлено на страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте российского правительства, опубликованном 30 декабря.

В правительстве напомнили, что согласно подписанному в мае 2020 года указу президента РФ Владимира Путина, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорых, которые, помогая больным коронавирусом, сами заразились инфекцией.

В 2021 году медицинским работникам уже предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей.

«Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки до конца II квартала 2022 года», — уточнили в правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выплаты для медицинских работников, которые они получают за работу с ковид-пациентами, продлили ещё на год. При этом в новогодние праздники выплаты будут начисляться в двойном размере. В первом полугодии 2022 года правительство России направит на эти цели свыше 128,5 млрд рублей.