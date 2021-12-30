Москва, 30 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Экономические показатели в России за 2021 год оказались весьма неплохими. Об этом 30 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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"Несмотря на все сложности пандемии — она не прошла, никуда не делась, продолжается, — тем не менее экономические итоги неплохие», — заявил Силуанов.

«Мы ожидаем рост экономики порядка 4,5%. Мы ожидаем рост реальных доходов населения. Растёт инвестиционная активность — порядка 8−9% к прошлому году. Хотя мы понимаем, что показатель мог быть более высоким», — указал он.