Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала снегопада возбуждено 42 административных дела за плохую уборку снега и наледи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской административной инспекции.

Константин Еремин ИА Красная Весна Снегопад

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Наибольшее количество нарушений инспекторы выявили в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске. Здесь плохо организованы вывоз снега, льда, грязи, обработка тротуаров и дорог.

«Главам администраций необходимо взять на личный контроль выполнение и координацию снегоуборочных мероприятий. Собственники зданий, сооружений обязаны обеспечить своевременную очистку кровель, карнизов, козырьков, водосточных труб от снега, наледи и сосулек с последующим их вывозом», — напомнил начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичка.

Напомним, за плохую уборку территорий от снега и наледи ответственных накажут рублём.