Брянск, 30 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Брянской области 30 декабря выявили 196 новых носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 3744 теста. Зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 96 266 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 91 877 человек, из них 235 — выписаны за последние сутки. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 879 пациентов.

С начала пандемии в регионе проведено 1 249 020 исследований на коронавирус.