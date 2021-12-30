Москва, 30 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Сенатор Сулейман Керимов потерял в 2021 году почти $6 млрд, став самым обедневшим российским миллиардером по версии журнала Forbes. Рейтинг таких миллиардеров издание опубликовало 30 декабря.

Hlebushek Сулейман Керимов

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Состояние Керимова, акционера золотодобывающей компании «Полюс», сократилось за год до $14,92 млрд из-за падения цен на золото. Это произошло ещё с 28 российскими миллиардерами. При этом 70 из 104 миллиардеров нарастили свои состояния, а для пяти ситуация не изменилась.

$3 млрд потерял Виктор Вексельберг, его состояние сократилось до $9,3 млрд. Совладелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик недосчитался $668 млн, у него остались $1,8 млрд.

Состояние Андрея Козицына, владельца пакетов акций УГМК, «УГМК-Транс» и «Кузбассразрезуголь», уменьшилось за год на $615 млн, до $5,79 млрд. Потери владельца 59% акций АФК «Система» Владимира Евтушенкова составили $414 млн, у него остались $2,54 млрд.

Далее идут Александр Мамут (минус $320 млн, до $2,26 млрд), Гаврил Юшваев (минус $285млн, до $1,92 млрд), Александр Джапаридзе (минус $241 млн, до $970 млн), Аркадий Волож (минус $231 млн, до $2,3 млрд) и Араз Агаларов (минус $226 млн, до $1,45 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, самым успешным в 2021 году российским предпринимателем стал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. За год его состояние выросло на $13,81 млрд — до $17,24 млрд.

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