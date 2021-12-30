Москва, 30 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Росгвардия примет участие в обеспечении правопорядка и безопасности граждан в новогодние праздники, заявили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 30 декабря. Росгвардейцы также будут нести службу в новогоднюю ночь и во время празднования Рождества Христова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

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Перед началом праздничных мероприятий специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии в составе комиссий проведут профилактические осмотры объектов пребывания граждан. Как подчеркнули в пресс-службе, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения массовых мероприятий.