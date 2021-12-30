Пекин, , 10:33 — REGNUM Китай и Россия вместе способны обеспечить глобальный порядок и выдержать давление со стороны стремящихся к гегемонии стран, заявил 30 декабря министр иностранных дел КНР Ван И.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я твердо верю, что если наши великие державы, Китай и Россия, будут стоять плечом к плечу и наращивать сотрудничество, международный порядок будет непоколебим, а глобальные принципы — неопровержимы. Гегемонизму не удастся нас победить», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

Он добавил, что Россия и Китай укрепляют стратегическое сотрудничество «по злободневным вопросам и способствуют поддержанию стабильности в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что предстоящая встреча российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на зимних Олимпийских играх в Пекине пресечёт попытки США и других стран политизировать спорт.

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