Пекин, , 05:25 — REGNUM Предстоящая встреча российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на зимних Олимпийских играх в Пекине пресечёт попытки США и других стран политизировать спорт. Такое заявление сделал Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в опубликованном 30 декабря интервью газете «Известия».

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат пояснил, что данная встреча позволит продолжить углубление двустороннего сотрудничества в области спорта. В частности, использовать проведение китайско-российских годов спортивных обменов в 2022—2023 годах в качестве противодействия двух стран политизации спорта и иностранному вмешательству в спортивные состязания.

Посол отметил, что лидеров России и Китая связывает крепкая дружба, а страны являются друг для друга стратегическими опорами. Россия и Китай, по словам дипломата, вместе противостоят политическим планам, которые противоречат тенденциям мирового развития и общечеловеческим ценностям.

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