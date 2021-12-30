Москва, , 10:33 — REGNUM Снижение выявленных на российских заправках нарушений по качеству топлива на российских заправках по итогам уходящего года до 4,9% по сравнению с 7,8% в 2020 году зафиксировало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Об этом 30 декабря сообщается на сайте Росстандарта.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Уточняется, что в нынешнем году было отобрано и испытано 1193 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из числа которых 59 являлись не соответствующим установленным нормам, что составило 4,9%.

В результате этого доля нарушений по качеству топлива на российских АЗС снизилась почти на три процентных пункта.

«Кратное снижение доли суррогатов на рынке топлива с более 20%, которые мы имели в 2015 году, до менее 5% в этом году стало результатом кропотливой работы по настройке рынка, созданию условий для работы по честную. Немаловажную роль в этом сыграли добросовестные участники рынка, уважающие потребителей и думающие о долгоиграющем развитии», — заявил по этому поводу заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что потребительские цены на бензин в России в ноябре 2021 года выросли в среднем на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 8,1%.