Симферополь, 30 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 декабря. Накануне, 29 декабря, ранее было подтверждено 111 новых случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 787 человек», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 126 770 пациентов. Выздоровели из этого числа 118 007 человек, из них 223 выписаны за последние сутки.

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Также в Крыму зарегистрировано еще шесть скончавшихся ковид-пациентов. Всего в регионе коронавирус унес жизни 4 307 человек.