Белгород, 30 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. О новых кадровых перестановках внутри правительства Белгородской области сообщил 30 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Константин Курганский, Елена Тишина и Олег Мантулин переходят на новое место работы», — написал глава региона. Новые должности чиновников губернатор не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM Константин Курганский в октябре 2021 года был назначен врио заместителя губернатор по соцблоку. Елена Тишина с 2018 года руководила департаментом образования региона и подверглась жёсткой критике 20 декабря за чуть было не сорвавшуюся поставку детских новогодних подарков.

Олег Мантулин с октября 2015 года возглавлял Совет безопасности Белгородской области.