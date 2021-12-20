Белгород, 20 декабря 2021, 10:23 — REGNUM Жёсткой критике за срыв поставок новогодних подарков для воспитанников детских садов и учеников начальной школы подверг 20 декабря департамент образования на оперативном совещании в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона заявил, что ситуация с департаментом образовании «не перестаёт удивлять практически каждый день». Ведомству были выделены средства на централизованную закупку новогодних подарков, однако пока отгружено только 78 тысяч сладких наборов из запланированных 146. Глава депобра Елена Тишина попросила объяснить всё «лично».
Как сообщало ИА REGNUM, на закупку новогодних подарков из бюджета области выделили 150 млн рублей.