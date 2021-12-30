Тирасполь, 30 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В ходе 968 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 134 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 82 806 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 79 632 человека, в том числе за последние сутки — 179.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1930 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали четыре таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1048 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 113 случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались шесть пациентов с COVID-19.