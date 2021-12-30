Воронеж, 30 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Почти 10,5 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Воронежа коммунальщики за ночь с 29 на 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

Павел Ищенко ИА REGNUM Воронеж. Зима

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На устранение последствий мощного снегопада, обрушившегося на город накануне, было выведено более 60 самосвалов, сразу 12 снегопогрузчиков и 21 фронтальный погрузчик, 10 грейдеров, которые формировали снежные валы. В результате, за ночь с основных городских магистралей было вывезено сразу 10 480 кубометров снега.

При обработке проезжей части и тротуаров вдоль дорог было использовано 1 475 тонн противогололёдных материалов. Всего за ночь на дороги областного центра было выведено 245 единиц техники. В настоящее время работы по уборке продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад пришёл в регион в ночь на 29 декабря. По прогнозу на 31 декабря и 1−2 января воронежцев ожидает потепление до +1 и также осадки.