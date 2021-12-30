Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Первая в Ростовской области инфекционная больница, построенная с нуля, приняла пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Донской инфекционный центр

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Первые пациенты лечебного учреждения — жители Ростова-на-Дону. С подозрением на инфекционное заболевание они помещены индивидуальные мельцеровские боксы, которые позволяют обеспечить полную изоляцию пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что 10 декабря в Ростове-на-Дону было объявлено о вводе в эксплуатацию Донского инфекционного центра. Строили лечебное учреждения с мая 2020 года, регулярно перенося срок окончания строительства и открытия больницы. С открытием стационара на 200 коек завершился первый этап строительства больницы.

Перевод больницы в рабочий режим начался 20 декабря. 25 декабря объект проинспектировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.