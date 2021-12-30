Москва, , 09:13 — REGNUM Главными изобретениями в завершающемся году стали инсулин в таблетках, робот-дезинфектор и композиционный материал с антибактериальным эффектом. Об этом 30 декабря рассказал глава Роспатента Григорий Ивлев.

Работа над изобретением Donstu.ru

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«Создаются целые новые технологии для жизни и в ковидной ситуации. И первые, о которых мы хотели доложить, это биоразлагаемый композиционный материал с антибактериальным эффектом. Это Институт химической физики имени Эмануэля Российской академии наук», — приводит его слова РИА Новости.

Также Ивлев пояснил, что из этого материала может быть сделано все, что угодно — посуда и бытовые предметы, при этом он имеет более высокий по сравнению с известными материалами уровень антибактериальной эффективности, а также «характеризуется более высокой эластичностью и степенью биодеструкции — способностью разрушать патогенные биопленки».

Вторым главным изобретением года глава Роспатента назвал робот-дезинфектор Сбербанка, способный ориентироваться в пространстве оценивать степень загрязненности поверхностей и продолжительность дезинфекции, и запоминать маршруты перемещения.

«Его главное преимущество — не только интеллектуальный способ оценки и выбора наиболее эффективного маршрута с учетом особенностей помещения и его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объема кислорода в комнате, количества людей в помещении», — уточнил он.

Третьим наиболее важным изобретением года Ивлев назвал наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина — инсулин в таблетке.

При этом Ивлев отметил, что до сих пор этого не удавалось сделать, так как инсулин быстро разлагается в желудочно-кишечном тракте человека и не успевает попасть в кровь.

«Химики из нижегородского университета разработали композицию, которая может решить проблему доставки инсулина. Разработанный ими препарат имеет слоистую структуру, в том числе он содержит наночастицы золота. Благодаря своей структуре и составу «новый инсулин» в разы устойчивее перед воздействием едкой среды нашего желудка», — уточнил глава Роспатента.

Кроме того, он рассказал, что отбор лучших изобретений проводят эксперты Федерального института промышленной собственности и также в нем участвуют специалисты девяти отраслевых отделов института.