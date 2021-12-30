Москва, , 08:23 — REGNUM Препарат «Ковид-глобулин» для лечения COVID-19 на базе плазмы крови переболевших людей, успешно прошёл клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Ростеха.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ковид-глобулин» был создан на основе плазмы крови уже переболевших COVID-19 людей и уже содержит антитела к этому опасному заболеванию. Введение препарата помогает понизить вероятность перехода болезни в более тяжёлую стадию и помогает организму пациента побороть болезнь.

Препарат является разработкой холдинга «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех». В ходе клинических испытаний была подтверждена эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус.

«Сегодня мы можем с гордостью объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса — «КОВИД-глобулина». Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19», — пояснил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Отмечается, что препарат значительно расширит возможности российских медиков, так как теперь в их арсенале теперь, по словам Чемезова, «не только активная форма иммунизации от коронавируса — вакцина, но и пассивная — иммуноглобулин».

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