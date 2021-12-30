Москва, 30 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Российский препарат от COVID-19 «Ковид-глобулин» получил регистрационные документы от Минздрава РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

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«По итогам исследований препарат «Ковид-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат, разработанный специалистами холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», в рамках клинических исследований доказал «эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус».

Также подчёркивается, что «Ковид-глобулин» создан на основе плазмы крови переболевших COVID-19 и содержит антитела к коронавирусу. Также введение препарата пациенту поможет не перейти болезни в тяжёлую форму и побороть её.