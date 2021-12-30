Москва, 30 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Воздушно-десантных войсках (ВДВ) Вооружённых сил (ВС) России в 2021 году в рамках содействия Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия» организовали и провели более 5000 тысяч мероприятий. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ВДВ на сайте Минобороны РФ.

Guns.allzip.org ВДВ РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

Отмечается, что в Воздушно-десантных войсках «создана и эффективно функционирует» система военно-патриотического воспитания молодёжи, включающая также такие направления работы, как подготовка молодого пополнения к службе в ВС и ВДВ, и популяризация здорового образа. Во всех регионах России в настоящее время действуют более 800 юнармейских отрядов десантного профиля общей численностью более 39 000 школьников. В подшефных образовательных учреждениях за год было проведено более 3000 уроков мужества.

Для обеспечения преемственности поколений в работе с молодёжью активное участие принимают ветераны Великой Отечественной войны и ВДВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии открыли первый Дом юнармии, созданный в среднем специальном образовательном учреждении.