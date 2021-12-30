Москва, 30 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В четверг, 30 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

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В ночь на 31 декабря в Москве также небольшой снег. Температура воздуха −10… −8 °C.

Ветер юго-восточный 3−8 м/с, ночью — южный 2−7 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −11… −6 °C днём. Ночью — −13… −8 °C.

В пятницу, 31 декабря, днём в столице ожидается −4… −2 °C, по области −7… −2 °C. Облачно, небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в столице России перед Рождеством будет ниже, чем в Новый год.