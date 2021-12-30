Хабаровск, 30 декабря, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В Хабаровске в этом году запретили запускать фейерверки в местах массового пребывания людей. Залпы запрещены, в том числе, на главной городской площадке в парке «Динамо», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

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«На территории зоны отдыха установлены камеры системы «Безопасный город» с функцией распознавания лиц. Так как это место не предназначено для фейерверков, по отношению к тем, кто будет пускать салюты, возможно применение административной ответственности. А если произойдет возгорание или причинение вреда здоровью — то и уголовной», — сказал начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александр Бачурин.

С 30 декабря и на весь период праздников спасатели будут работать в особом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подготовлено 62 площадки для запуска салютов и фейерверков гражданами на Новый год.