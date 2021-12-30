Новосибирск, , 03:19 — REGNUM Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова прокомментировала результаты исследования портала Superjob.ru о самых красивых новогодних ёлках. Она не против, чтобы новосибирское новогоднее дерево оставалось на последнем месте «в таком рейтинге».

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«А лучшей стала срубленная в Уфе 85 — летняя ёлка! У нас владельца «Эдема» обругали, когда он пытался установить живую ёлку в торговом центре! Так пусть лучше наша красавица будет последней в таком рейтинге», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по данным исследовательского центра портала Superjob.ru, самые красивые городские новогодние ёлки — в Уфе (67%), Краснодаре (63%) и Воронеже (62%). На последней строчке — Новосибирск (43%).

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