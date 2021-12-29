Москва, 30 декабря, 2021, 01:38 — ИА Регнум. Набор добровольцев для начала испытаний назальной вакцины от COVID-19 начнутся после новогодних праздников, 15 января, при этом задействованы будут как привитые, так и не привитые от коронавируса люди. Об этом рассказал 29 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

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Учёный уточнил, что исследования начнутся сразу же после набора добровольцев. Группы будут самые разные, в том числе и те, кто не прививался от коронавируса. Как полагает Гинцбург, сложнее всего будет набрать тех добровольцев, кто не привился и не переболел при этом COVID-19.

Кроме того, одновременно будет испытываться и новая тест-система, по определению уровня антител после применения назальной вакцины. Как пояснил Гинцбург, разработать такую тест-систему для назальной вакцины было сложнее, чем саму вакцину. Её испытания начнутся через две-три недели после начала испытаний вакцины, исследователи будут выяснять, насколько хорошо тест-система будет работать на различных группах людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сроках выпуска на российский рынок назальной вакцины от коронавируса.