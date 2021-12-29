Бразилиа, 30 декабря, 2021, 01:29 — ИА Регнум. По меньшей мере 24 человека погибли от последствий наводнений и оползней, которые наблюдаются в северо-восточном бразильском штате Баия. Об этом 29 декабря сообщил портал UOL со ссылкой на спасательные службы.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

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Ранее было известно о 20 жертвах непогоды. Еще 434 человека получили ранения и травмы. Всего от последствий ливней в регионе пострадали почти 630 тысяч жителей. Из них около 54 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а свыше 37 тысяч — остались без крова.

В 132 из 141 муниципалитета штате Баия объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент Боливии Луис Арсе написал в своем Twitter о том, что в течение трех дней вертолеты экстренных служб спасли не менее 79 человек в боливийском городе Санта-Крус, на который обрушились проливные дожди.