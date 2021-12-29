Вашингтон, 29 декабря, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка намерены отказаться от требования по введению карантина в школьных классах, где по меньшей мере один ученик заразился коронавирусом, сообщает 29 декабря Reuters.

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

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Вместо этого город обяжет учеников сдавать тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата им будет разрешено вернуться к очным занятиям.

Ранее работникам здравоохранения в Нью-Йорке, получившим положительный результат теста на COVID-19, но не имеющим симптомов заболевания, разрешили вернуться к работе после семидневного карантина, если они сдали отрицательный повторный тест.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена инвестирует $70 млн в домашние тесты на COVID-19, чтобы победить национальный дефицит, из-за которого резко поднялась стоимость тестирования.