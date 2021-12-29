Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Телефонные переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоятся завтра, 30 декабря, передаёт 29 декабря CNN.

Джо Байден (сс) The White House

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Как рассказала представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн, переговоры преследуют цель обсудить темы предстоящего дипломатического взаимодействия США и России.

Отмечается, что телефонные переговоры инициировал Путин. Созвон запланирован на 23:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме ранее заявили, что дипломатическое взаимодействие Москвы и Вашингтона по украинской теме и контролю над вооружениями состоится 10 января.

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