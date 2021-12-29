Архангельск, , 19:57 — REGNUM Для осужденных, отбывающих наказание в колониях Архангельской области, к новогодним каникулам подготовили праздничное меню, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В ресторане Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

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«Из привычного набора продуктов, положенных в обязательном порядке по нормам питания, в столовых будут готовить по более изысканным рецептам. 31 декабря, 1 и 7 января на столах в колониях будут омлет с гренками, творожная запеканка, блинчики с начинками, салаты, а также картофельно-мясные запеканки, жаркое по-домашнему, плов, азу, шницель, мясо с соусом «Болоньезе» и цыпленок в горчичном соусе», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области в новогодние праздники пройдут снегопады.