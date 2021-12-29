Москва, , 18:51 — REGNUM Московские центральные диаметры в новогоднюю ночь будут работать дольше, сообщили 29 декабря в департаменте транспорта Москвы.

Новые поезда «Иволга» на МЦД-1 Stroi.mos.ru

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«В новогоднюю ночь мы продлим работу МЦД до 2:30 — встречайте 2022 год, где захотите, и возвращайтесь домой в уютных поездах», — говорится в информации телеграм-канала департамента транспорта столицы.

В публикации указано точное время отправления последних поездов в ночь на 1 января. На МЦД-1 с конечных станций, Одинцово и Лобня, заключительные составы отправятся в путь после 3:00, на МЦД-2 из Нахабино и Подольска последние поезда выйдут на маршрут после 2:00.