Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В уходящем году Россия и Белоруссия добилась положительных изменения с точки зрения развития Союзного государства, заявил 29 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

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Остановившись на вопросе двусторонних отношений и результатах строительства Союзного государства, Путин сказал:

«У нас действительно в этом году сделан существенный шаг вперёд в ходе согласования позиций по основным направлениям».

Он указал на 28 союзных программ, подписанных в 2021 году Москвой и Минском и касающихся развития интеграции. Они относятся к сферам финансов, налогов, таможенному законодательству.