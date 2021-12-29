Нижний Новгород, , 16:38 — REGNUM В Нижнем Новгороде спрос на проведение новогодних корпоративов снизился на 20% по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил руководитель нижегородского представительства Федерации рестораторов и отельеров России Александр Котюсов, передаёт «GiperNN.ru».

Корпоратив Цитата из к/ф «Не может быть!». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР

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По его словам, основной причиной столь значительного снижения числа желающих отпраздновать вместе с коллегами в ресторанах столицы Приволжья приближение Нового года стало сокращение доходов нижегородцев.

«У людей стало меньше денег. Я выхожу в зал и общаюсь с гостями, при этом многие делятся: денег нет», — констатировал Котюсов.

Еще одной причиной представитель федерации назвал отсутствие у потенциальных клиентов ресторанов уверенности в том, что нижегородские власти не запретят корпоративы.

Также он отметил, что для посещения ресторанов и кафе жителям Нижнего Новгорода необходимо иметь QR-код или «мультипасс», которые подтверждают получение вакцины от коронавируса или то, что предъявитель недавно переболел COVID-19.

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