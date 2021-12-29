Сидней, Австралия, , 16:09 — REGNUM Российские теннисисты Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской не сыграют за сборную России на турнире ATP Cup. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба турнира.

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В составе российской команды выступят Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Также в сборную включен Евгений Карловский. Капитаном будет тренер Медведева француз Жиль Сервара.

Ранее Рублёв сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Причины снятия Карацева и Донского не сообщаются.

Напомним, ATP Cup пройдёт с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее (Австралия). Сборная России является действующим победителем турнира.

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