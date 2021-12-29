Москва, 29 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 29 декабря, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,11%, до 73,79 рубля. Евро прибавляет скромные 0,02%, торгуясь на уровне 83,36 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

wilhei Рубли

«К концу 2021 года российская валюта подошла на уровнях, лишь незначительно более высоких, чем в конце прошлого. Хотя, казалось бы, факторы, влияющие на котировки рубля, очень благоприятствовали его укреплению.

Мощный рост показали не только котировки нефти, но и большинство основных российских экспортных товаров — газа, угля, металлов, пшеницы, мяса.

Отечественные компании демонстрировали рекордный рост экспорта и прибыли, сальдо платежного баланса и поступления в бюджет радовали глаз.

Центральный Банк РФ, тем временем, семь раз подряд повышал учетную ставку, поддерживая интерес инвесторов к российским облигациям.

Однако, несмотря на то, что краткосрочно рублю удавалось укрепиться до уровня ниже 70 рублей за доллар, усиление позиций российской валюты было непродолжительным.

С одной стороны на рынок давили увеличившиеся на фоне подорожания нефти покупки валюты Минфином РФ, нарастившим резервы до нового исторического максимума.

С другой стороны, инвесторов пугали политическими рисками, обострениями на границе с Украиной и всё новыми реальными и гипотетическими санкциями.

И хотя запрет для западных инвесторов приобретать российский рублевый долг на первичных торгах не привел к снижению спроса на ОФЗ, ситуация оставалась нервной. Тем не менее, скорее всего, положение российской валюты остается прочным», — предполагает эксперт.

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