Москва, , 13:47 — REGNUM Российский рубль в 2021 году укрепился в паре с долларом США на 0,7% — символическое значение, учитывая колебания внутри года, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«В паре с евро «россиянин» вырос на 9,4% — единой европейской валюте в этом году пришлось непросто.

Валютный рынок активно реагировал на геополитический компонент. К концу 2021 года аспект геополитики отошел на второй план и как будто утратил остроту.

Но на самом деле вопрос открыт и может актуализироваться в любой момент. Сырьевая конъюнктура также оказывала влияние на поведение рубля.

Очень важным моментом оказалось ужесточение денежно-кредитной политики Банком России: в 2021 году ключевая ставка выросла вдвое. Таким образом ЦБ пытался взять под контроль растущую инфляцию.

При этом колебания валют развивающихся экономик — тенге, юаня, лиры — остались вне поля зрения инвесторов в рубле.

Это тоже необычно, так как стандартно перепады настроения в одной оказывают влияние на остальных.

Можно сказать, что 2021 год для рубля при всей специфике вводных оказался достаточно успешным», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль пережил 2021 год относительно удачно