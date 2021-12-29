Берлин, , 15:47 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена в скором времени встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Это подтвердил представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер в ходе брифинга 29 декабря.

Анналена Бербок (сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen

«Глава МИД ФРГ заявила о намерении вскоре встретиться с Лавровым», — сказал Бюхнер.

Он добавил, что у России и Запада также запланированы переговоры «на платформе ОБСЕ».

Как сообщало ИА REGNUM, короткая встреча Лаврова и Бербок состоялась в Стокгольме в начале декабря. Глава российского МИД рассказал, что они с германской коллегой «неплохо поговорили», и Бербок ответила согласием на его предложение посетить Россию. Анналена Бербок вступила в должность министра иностранных дел Германии 8 декабря, а 14 декабря состоялся её первый телефонный разговор с Лавровым.

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