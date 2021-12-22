Москва, , 16:01 — REGNUM Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок намеревается посетить Россию. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Я встречался с Анналеной Бербок в Стокгольме, мы неплохо поговорили, короткая встреча была по понятным причинам. Естественно, я подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Помимо этого, глава МИД РФ отметил, что Москва рассчитывает на то, что немецкая правительственная коалиция будет поддерживать развитие позитивных отношений с Россией, как и возглавляющая эту коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

«Во главе коалиции стоит Социал-демократическая партия Германии, и именно с именами лидеров СДПГ связаны наиболее продуктивные периоды взаимодействия, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Берлина. Будем надеяться, что и партнеры СДПГ по коалиции тоже все-таки будут больше уделять внимания тому, как нам налаживать позитивную повестку дня», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у переговорного процесса в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана имеются «хорошие шансы» по достижению положительного результата.