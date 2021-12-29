Екатеринбург, 29 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки еще 27 человек скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 9353 летальных исхода от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки из клиник выписали 495 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились 170 299 граждан. В тяжелом состоянии пребывают 425 госпитализированных. Состояние 2461 человека медики оценивают как среднетяжелое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки зарегистрировали 533 случая заражения коронавирусом