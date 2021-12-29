Лондон, , 14:51 — REGNUM Запрос о результатах расследования нападения на посольство Белоруссии в Лондоне направит властям Великобритании белорусская сторона. Об этом 29 декабря заявил посол республики Максим Ермолович.

Лондон

«Мы пока официальных запросов о предварительных результатах расследования в полицию не направляли, но собираемся это сделать в ближайшее время — причем как напрямую в муниципальную полицию, так и запрос по каналам дипломатической связи», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Ермолович, что белорусскую сторону интересует, кто именно напал на дипмиссию и уточнил, что это важно не только, чтобы восторжествовала справедливость и наказали виновных, но и с точки зрения обеспечения безопасности посольства и совместной работы с представителями Великобритании по обеспечению его нормального функционирования, «как это должно быть в соответствии с Венской конвенцией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало посол Белоруссии Максим Ермолович заявил, что возобновление рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Лондон обсуждает с властями Великобритании посольство республики в это стране.

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