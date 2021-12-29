Лондон, , 14:22 — REGNUM Возобновление рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Лондон обсуждает с властями Великобритании посольство Белоруссии в это стране. Об этом 29 декабря рассказал посол республики Максим Ермолович.

Самолет авиакомпании «Белавиа» Belavia.by

Как отметил в интервью РИА Новости посол Белоруссии, дипмиссией прилагаются все усилия для того, чтоб полеты «Белавиа» в Лондон были возобновлены.

«Эта работа ведется, в том числе, с привлечением квалифицированных специалистов здесь, в Великобритании. Мы взаимодействуем и с авиакомпанией «Белавиа», и с юридическими компаниями, которые представляют интересы перевозчика в Великобритании, и пытаемся достучаться до представителей государственных органов Великобритании, донести до них объективную позицию в отношении белорусского авиаперевозчика», — заявил он.

Также Ермолович отметил, что после рождественских каникул в Великобритании посольство Белоруссии будет пытаться вести такую работу по линии британских МИД и минтранса.

«Правительство Республики Беларусь свое решение приняло, это касается проведения полномасштабной конституционной реформы, изменения политической системы в стране, поэтому мы ждем адекватной реакции на эти действия со стороны западных стран, включая Великобританию, и хотели бы начать обсуждать практические вопросы, к которым относится снятие всех экономических ограничений, в том числе в отношении «Белавиа», — добавил белорусский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главного коменданта польской Пограничной стражи Анна Михальская заявила, что польские пограничники зафиксировали выстрелы на белорусской стороне.