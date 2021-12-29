Луганск, 29 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о систематических нарушениях Украиной Минских договоренностей и несоблюдении бессрочного перемирия. Его слова 29 декабря цитирует МИД ЛНР:

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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"Очевидно, что Киеву, а вернее его заокеанским кураторам, выгоден конфликт на Донбассе. Они намерены его поддерживать, а не завершать. Зеленский мало что решает сегодня у себя в стране. Все ключевые решения принимаются в Вашингтоне. Ситуация на линии фронта за этот год действительно обострилась, и сухая статистика это наглядно подтверждает.

Если в прошлом году ВСУ 238 раз обстреляли Республику, то за 11 месяцев текущего года было зафиксировано 522 обстрела, то есть цифра выросла более чем в два раза. Увеличилось и число пострадавших от украинской агрессии в рядах военнослужащих Народной милиции ЛНР. К началу декабря 2021 года среди наших военных уже было 25 жертв ВСУ — 18 погибших и 7 раненых.

Это на 8 человек превышает аналогичный период прошлого года — 17 человек, среди которых 9 убитых и 8 раненых. Почти все погибшие и раненые — результат прицельного снайперского огня вооруженных формирований Украины. Есть, к сожалению, жертвы и среди мирного населения: один человек погиб, 13 ранены. Повреждено свыше сотни объектов инфраструктуры, 5 из них разрушены полностью».

Вместе с тем у ЛНР, по словам Леонида Пасечника, после крайнего заседания Контактной группы ещё есть слабая надежда, что Киев вернется к исполнению договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года.

«Посмотрим на практические действия. Если Киев не будет совершать медийные провокации касательно соблюдения упомянутых договоренностей и инициировать обстрелы, то бессрочное перемирие будет сохраняться.

С момента вступления в силу прошлогодних договоренностей мы строго придерживаемся их: открываем только ответный огонь (при строгом соблюдении всех условий его открытия). Не будет обстрелов — не будет и ответного огня», — подчеркнул глава ЛНР.

Подробности о том, как Запад при помощи Украины пытается спровоцировать Россию на военные действия в Донбассе, а «Незалежная» обесценивает Минские договорённости без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM.

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