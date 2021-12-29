Новосибирск, 29 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 29 декабря, приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров и игровых комнат. Ограничения власти связали с ростом заболеваемости детей COVID-19 и ОРВИ.

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«Считаю необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях, где трудно обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности», — комментировал ранее меры губернатор Андрей Травников.

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Посещение детских площадок приостановлено по 9 января 2022 года.