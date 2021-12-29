Гётеборг, Швеция, 29 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Уровень наличия частиц коронавируса в сточных водах Гётеборга (лен Вестра-Гёталанд) резко вырос за последние дни. Теперь он сопоставим с пиковыми значениями третьей волны пандемии, которая наблюдалась в Швеции этой весной. Об этом 29 декабря сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Образцы были взяты во время рождественской недели — c 20 по 26 декабря.

«Я не ожидала, что он увеличится так быстро и внезапно», — говорит в пресс-релизе Хелене Нордер, профессор микробиологии кафедры инфекционных болезней в Сальгренской академии.

Как объясняют журналисты, анализ сточных вод на наличие частиц коронавирус помогает оценить будущую нагрузку на систему здравоохранения. Как подчеркнула профессор Норден в разговоре с журналистами, она надеется, что большинство зараженных уже привиты от COVID-19 и не обратятся за помощью медиков.