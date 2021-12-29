Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону из-за разгула стихии повалено более 60 деревьев. Механические повреждения получили автомобили. Пострадавших среди людей нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшие деревья убирать не спешат

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Экстренные службы получили 80 заявок о происшествиях, связанных с последствиями снегопада. Десять жалоб были связаны с подтоплением домов, восемь — с гололёдом. В результате падения деревьев повреждены 26 автомобилей.

Ситуация в городе находится на постоянном контроле и со стороны спасателей.